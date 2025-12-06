女子プロゴルファーの（25）が12月1日、Instagramを更新し、2025年シーズンの応援への感謝をつづった直筆メッセージ付きの写真を公開した。投稿では、QTランク102位から始まった1年を振り返り、オフのトレーニングや試合での経験を通して成長を実感した心境を明かしている。また、5月のパナソニックオープンで挙げた2年ぶりの優勝についても言及し、支えてくれたファンや関係者への思いを伝えた。