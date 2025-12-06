ボストン・セルティックス vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2025年12月6日（土）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 126 - 105 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのボストン・セルティックス対ロサンゼルス・レイカーズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし39-17で終了する。第2クォ&#12