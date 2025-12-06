オーランド・マジック vs マイアミ・ヒート日付：2025年12月6日（土）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 106 - 105 マイアミ・ヒート NBAのオーランド・マジック対マイアミ・ヒートがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし30-28で終了する。第2クォータ