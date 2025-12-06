県内で未だ相次ぐクマの出没。 【画像】クマ目撃現場、クマのものと思われる足跡 県によりますと、先月末時点の今年のクマの目撃件数は２６９８件となっています。 １１月の目撃件数は、去年が２件だったのに対して今年は５０８件となっていて、県は１１月末までとしていた「クマ出没警報」を今月末までに延長しました。 そんな中、きのう天童市では、親子とみられるクマの出没が相次ぎました。 ■小学生が登校中に... 天童