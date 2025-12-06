Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！◆Check!＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回のお話しはこちら＜前回までのおはなし＞部屋に引きこもってしまった美月。夜中に起きて行動しているところを、美代が目撃してしまったようですが……。美代も気づかぬうちに、ここまで痩せ細ってしまったんですね……。それでも美月には美代の言葉が届かないことが悲しいです。ゆき