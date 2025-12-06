現地12月５日、アメリカの首都ワシントンD.C.で北中米ワールドカップの抽選会が実施された。ポット２の日本はF組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）と同組になった。また、同じくポット２の韓国はグループAに入り、開催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフDの勝者（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）と同居した。この結果を