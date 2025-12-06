Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎËÙ¸ý¶³»Ê¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£7Æü¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖUFC323¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥«ー¥É¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥â¥ì¥Îvs.Ê¿ÎÉÃ£Ïº¡×¤Î»î¹çÅ¸³«¤È¾¡ÇÔ¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£ ¢£¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×Î¾¼Ô¤ÎÀï¤¤ ¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î¡È¼¡´üÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡É¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢Æ±µé5°Ì¤ÎÊ¿ÎÉÃ£Ïº¤¬¸½ºß2°Ì¤Ç¸µÆ±µé²¦¼Ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥â¥ì¥Î¡Ê¥á¥­¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ËÙ¸ý¤ÏÎ¾¼Ô¤Î°õ¾Ý¤Î¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Õ³°¤È