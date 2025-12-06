中国OPPO（オッポ）のスマートデバイスを販売するオウガ・ジャパン（東京都中央区）は、スマートフォン「A5 5G（エーファイブ ファイブジー）」を、2025年12月4日から順次発売をはじめた。手袋をしたまま操作可能エントリーモデルという位置づけながら、クラウド型のAI（人工知能）機能「OPPO AI」を備え、便利で高精度な写真編集を手軽に行える。リフレッシュレート最大120Hzの約6.7型HD+（1604×720ドット）ディスプレイを搭載す