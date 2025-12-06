ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が6日、みずほペイペイドームで契約更改に臨み、1000万円ダウンの年俸1億4000万円でサインした。ケガに泣いた今季は80試合出場にどどまり、打率・267、8本塁打、40打点にとどまった。選手会長にも就任して臨む新シーズン。5年ぶりの全試合出場を視野に「野球人、プロ野球選手としてやっぱり試合に出たい思いは強い。選手会長として連覇しているところをつないでいきたい」と抱負を口にし