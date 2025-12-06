6日朝の熊本県内は、阿蘇市で-6.5℃など厳しく冷え込み、熊本市でも今シーズン初めての冬日となりました。 阿蘇市乙姫では午前5時半に-6.5℃と今シーズンの最低気温を記録しました。 6日朝の県内は寒気の影響と、地表の熱が空へ逃げる放射冷却現象の影響で、多くの地域で平年より5℃前後、気温が低くなりました。 熊本市も-0.3℃と今シーズン初めて最低気温が0℃を下回る冬日となりました。 冬日と