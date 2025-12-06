モデルの加藤栞（２０）が６日、都内で初の写真集「ｓｈｉ〜。」（集英社）の発売記念イベントを行った。８月に２０歳になった加藤が、初めて訪れたトルコで撮影。自ら衣装をセレクトし１７ポーズを選定。初のランジェリーや、すっぴん姿にも挑戦し「とにかく楽しかった」と振り返った。一方、現地でハプニングもあったといい「スマホをタクシーの中で紛失してしまいまして、みんなで必死になってタクシー会社にも電話して、防