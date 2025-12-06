２０２６年６月に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会の組み合わせ抽選会が日本時間１２月６日午前２時から、アメリカのワシントンＤＣで行われた。Ｌ組のイングランド―クロアチアは、２０１８年ロシア大会準決勝と同じカードだ。クロアチアはこの試合が３試合連続の延長戦だったが勝利し、初の決勝進出を決めた。イングランドにとってのリベンジマッチは熱い戦いになりそうだ。過去最多５度の優勝を誇る王