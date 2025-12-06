ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Ç¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡á5Æü¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ü¥¹¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Ï5Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤ÏÅ¨ÃÏ¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ29Ê¬16ÉÃ¥×¥ì¡¼¤·¡¢13ÆÀÅÀ¡¢7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï105¡½126¤ÇÇÔ¤ì¡¢16¾¡6ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£