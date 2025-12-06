Travis Japan吉澤閑也（30）が5日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）に出演。振る舞いがかっこよかった芸能人を語った。吉澤は「この間、後輩とご飯に行ったんですよ。知ってる人来たなみたいな。千原ジュニアさんが（来ていた）。一番大好きな。千原ジュニアさんに憧れて赤いパンツはいてた。僕のパンツを赤でそろえた。それくらい大好きなんですよ」と憧れの千原ジュニアが訪れたことを明かした。