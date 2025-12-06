Photo: 小暮ひさのり 2022年1月19日の記事を編集して再掲載しています。寝室に良いとは聞くけどさ。そうなのです。じんわり温まって、カラダに優しい暖房器具。と評判の高いオイルヒーターやオイルフリーヒーター。これ、以前からめちゃくちゃ気になっていたんですよね。ギズで暖房器具の話になるたびに、ライターのヤマダユウス型が「オイルヒーターめちゃくちゃ良いですよ」と推ししてくる