パイロットコーポレーションは、消せる筆記具「フリクション」シリーズの新商品として、細書きに最適な独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用した3色ボールペン「フリクションシナジー３」を2025年12月19日（金）より発売します。実売価格は1100円（税込）。 「フリクションシナジー３」 記事のポイント 細かい字が書きやすく、手帳や書類への書き込みに最適な「シナジーチップ」を搭載した消せるボールペン。3色タ