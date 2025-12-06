JR東日本グループのジェイアール東日本都市開発は、川崎市のJR登戸駅改札前にあったスーパー「味の食彩館のぼりと」跡に2026年春、新商業施設「ビーンズ登戸」（多摩区登戸）を開業する。川崎市登戸行政サービスコーナーが5日に先行開所したほか、飲食、物販の12店が来春登場する。【こちらも】調布の仙川駅前に新商業施設「フォレストスクエア仙川」、12月9日開業へビーンズ登戸は売り場面積約1,500平方メートル。3層構造の1