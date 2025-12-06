日本はグループFでオランダ、チュニジア、欧州プレーオフBの勝者と同組2026年アメリカ・カナダ・メキシコワールドカップの組み合わせも決まり、いよいよ準備が本格化する。グループリーグの間だけでも東京から鹿児島までよりも長い距離の移動があるなど厳しい戦いになるが、その中で日本はどんな相手と対戦することになるのだろうか。今回はそのシミュレーションを行ってみよう。まず、それぞれのグループでFIFAランクどおりの