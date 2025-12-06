女性ファッション誌「ｎｏｎ―ｎｏ」の専属モデル・加藤栞が６日、自身初の写真集「ｓｈｉ〜。」（集英社刊、税込３３００円）の発売記念イベントを都内で行った。「行ったことのないところに行きたい」という加藤のリクエストで、トルコに行って撮影。「楽しかった。文化とか環境も違うし、街並みが本当に楽しくてワクワクドキドキ」。現地の海、犬猫との撮影が印象に残ってるといい「新鮮で今までにない」と懐かしんだ。撮影