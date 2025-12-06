アメリカの動画配信大手「ネットフリックス」はメディア大手の「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」をおよそ11兆円で買収することで合意したと発表しました。「ネットフリックス」は5日、「ハリー・ポッター」などのコンテンツを持つ「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」を720億ドル、日本円でおよそ11兆1700億円で買収することで合意したと発表しました。買収対象はワーナーの映画などを制作するスタジオ事業や配信事業