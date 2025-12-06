動画配信サービス「Netflix」で18日から独占配信される映画『10DANCE（テンダンス）』の新場面写真とメイキングカットが初公開され、プロダンサーでさえ驚愕したという俳優陣の“本気の社交ダンス挑戦”をめぐる壮絶な裏側が明らかになった。【画像】初解禁の場面写真とメイキング写真同作は、竹内涼真と町田啓太が約8年ぶりの共演でダブル主演を務め、立場もスタイルも異なる2人のトップダンサーのダンスに懸ける情熱と闘志、