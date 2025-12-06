スウェーデンの首都ストックホルムで、きょうからノーベルウィークがはじまりました。ノーベル賞をテーマにした“光の芸術作品”が街を彩っています。記者「ストックホルム市庁舎に広島の原爆ドームが映し出されました。去年平和賞を受賞した日本被団協を表しています」ノーベル賞を祝う様々なイベントが続く「ノーベルウィーク」。10日に行われる授賞式後の晩さん会会場となるストックホルム市庁舎には、去年ノーベル平和賞を受賞