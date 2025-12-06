射水市できょう、正月飾りのしめ縄を作る体験会が開かれました。射水市の今開発公民館で開かれたイベントには、親子連れや自治会婦人会などが参加しました。参加者は、地域で収穫した稲穂やわらを使い、幸せが重なるようにと願いを込めて、二重や三重のしめ縄づくりに挑戦しました。参加した子どもたち「きれいにできてよかった」「楽しかった」記者「来年はどんな年にしたい？」子ども「健康でいたい」主催した今開発自治会宮原