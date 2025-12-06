バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が、5日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。自身の結婚式について語った。番組は、結婚式の2次会利用で人気の居酒屋を紹介。高橋は、結婚式を挙げたばかりの新郎新婦が登場するVTRを見ると「結婚式とか…1999年だから、26年前？人生なんてあっという間だな」としみじみ。「結婚式なんて鮮明に覚えてるし」と語った。自身の結婚式については「普通新婦の父って泣いた