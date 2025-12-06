12月4日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』に出演したムロツヨシが、高橋文哉との共演エピソードを明かした。【関連】ムロツヨシ、面倒見が良すぎる！？小泉孝太郎にツッコミ「奥さんのやってることじゃん」番組内の人気企画『グルメチキンレース ゴチになります！』にゲスト出演したムロは、レギュラーメンバーとの共演歴を聞かれると、「最近初めて文哉くんと共演して」と切り出した。続けて、「現場での落ち着きっ