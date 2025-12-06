全日本空輸（ANA）は、手荷物の専用コンテナの一部取り扱いを2026年1月31日をもって終了する。旅客サービスシステムの刷新により、各種サービスやルールを国内線と国際線で共通化することに伴うもので、小型楽器用ケース・ギターケースなどの手荷物預かり時に使用しているコンテナが対象となる。手荷物を預ける際には、利用者自身で十分に梱包するよう求めている。