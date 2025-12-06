ツルの越冬地、出水平野で6日、今シーズン2回目のツルの羽数調査が行われました。6日、出水平野で行われた今シーズン2回目の羽数調査には、鶴荘学園や高尾野中学校のツルクラブのメンバーなどおよそ100人が参加しました。望遠鏡などを使ってねぐらから飛び立つツルを数えます。調査の結果、ナベヅル 1万1302羽、マナヅル1887羽、クロヅル10羽、アネハヅル1羽などあわせて1万3205羽が確認されました。ツ