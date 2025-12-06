日本ハム、巨人、中日でプレーし、今季限りで引退した中田翔氏（３６）が６日、自身のインスタグラムを更新。「皆ありがとう！！日ハムメンバーがお疲れ様会をしてくれました！昔話で盛り上がりました！！感謝！！ホンマに嬉しかった！ありがと！！」とつづり、古巣ナインとの写真を投稿した。お疲れ様会の写真では中央に特製ケーキを持った中田氏が、その周囲を清宮幸太郎内野手や万波中正外野手、ソフトバンクの近藤健介外野