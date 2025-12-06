カリフォルニア州ロサンゼルスの事務所でポーズをとるゲーリー氏＝2008年/Dan Tuffs/Getty Images （CNN）20世紀後半に新たな建築言語を創造し、同時代を代表する建築家となったフランク・ゲーリー氏が96歳で死去した。事務所ゲーリー・パートナーズの広報担当が明らかにした。呼吸器疾患を患い、程なくしてカリフォルニア州サンタモニカの自宅で亡くなったという。ゲーリー氏はカナダ・トロント生まれ。南カリフォルニア大学で建