アプリダウンロード数が好調な「さむペイ」のキャンペーン紹介ページ地域経済活性化に向け開発された寒川町独自のキャッシュレス決済アプリ「さむかわＰａｙ（さむペイ）」の利用者が順調に伸びている。アプリのダウンロード数は約１万２千に上り、町人口の約２５％に当たる。さらに利用者を増やすため１日からポイント還元を大幅にアップした生活応援キャンペーンが始まった。発行元の寒川町商工会は「地元の店で日常的に使うア