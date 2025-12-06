歌手G-DRAGONが、アメリカでK-POP初の4単位正規講座の主人公となった。【写真】G-DRAGON、不安定なライブパフォーマンスで炎上コミュニケーション学科の中でも世界的に最上位圏に挙げられる南カリフォルニア大学（USC）アナンバーグ（Annenberg）で、K-POPアーティスト単独として4単位の正規学位講座が開設されるのは今回が初めてだ。今回の講座開設は、最近、USCアナンバーグの公式インスタグラムアカウントを通じてまず知らされ