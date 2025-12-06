散歩中、二足歩行でぴょんぴょんと飛び跳ねる柴犬。全身で喜びを表現する姿に、SNSでは「興奮が伝わってきます！」「前からも見てみたい」などのコメントが寄せられ、話題になっている。【映像】全身全霊で喜びを表現する柴犬（実際の映像）人懐っこい性格だという黒柴のチョコプリンちゃん（4）。軽やかな二足歩行でぴょんぴょんと、“とある人物”の元へ駆け寄っていく。「ワチャワチャ具合がたまらん」という投稿文の通り、