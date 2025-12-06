忘年会シーズンで、飲酒の機会が増えるこの時期に合わせ、警視庁が飲酒運転の一斉検問を行いました。「こんばんは、お酒の検問やってます、息お願いします。はいありがとうございます。気をつけて」一斉検問は5日夜から都内117か所で、自転車やいわゆるモペット、電動キックボードなどを含む、すべての車両を対象に行われました。検問の結果、飲酒運転など飲酒に絡んだ検挙は34件で、このうち7割以上の26件が自転車でした。電動キ