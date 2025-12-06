シンガポール在住のタレント福田萌（40）が5日配信のABEMA「ダマってられない女たちseason2」（金曜後10・00）にVTR出演。同居している人物について語った。福田は2012年に「オリエンタルラジオ」中田敦彦と結婚。13年に第1子長女、17年に第2子長男が誕生。21年3月に家族でシンガーポールに移住し、23年に第3子次男が生まれている。番組では福田のシンガポールでの生活に密着。一家に同行していた女性に関してスタッフから