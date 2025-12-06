バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が、5日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。エルメスの高級バッグにまつわる思い出を語った。番組では、買い取り専門店に持ち込まれた品物の買い取り額を予想するクイズを実施。高級ブランド、エルメスのハンドバッグで、1989年に製造されたモデル「ピアノ」の査定額を予想した。フリップに「12万円」記した高嶋は、金額の根拠を話す前に自身のエルメスにまつわる思