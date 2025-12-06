ソフトバンクの海野隆司捕手（28）が6日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に望み、2900万円増の年俸5500万円でサインした。今季は昨オフに国内フリーエージェント（FA）権を行使し、巨人に移籍した甲斐拓也に代わり、自己最多105試合に出場。シーズンを通して成長し、チームを5年ぶりの日本一に導いた。飛躍の1年を「最初は余裕なかったけど試合を重ねていくごとに周りが見えるようになった。それが今年の一番の収穫」と振