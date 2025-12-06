プロ野球・DeNAは6日、関根大気選手がメキシコのウインターリーグに参加すると発表しました。関根選手からの意向を受け、球団が参加を承認。リーグは「Liga Mexicana del Pacifico(リーガ・メヒカーナ・デル・パシフィコ)」で、2025年10月から12月に行われるレギュラーシーズンにおいて、10チームが2026年1月に行われるプレーオフシリーズの出場権をかけて争います。関根選手はヤキス・デ・オブレゴンの一員として参加し、2025年12