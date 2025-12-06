今年8月、新潟市中央区のコンビニエンスストアで、トレーディングカード18枚を盗んだ疑いで、31歳の男が再逮捕されました。男は今年11月に無免許で車を運転した疑いですでに逮捕されていました。窃盗（万引き）の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区米山に住む無職の男（31）です。男は今年8月7日午後2時ごろ、新潟市中央区のコンビニエンスストアで、トレーディングカード18枚（時価計約8864円）を盗んだ