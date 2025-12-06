グーグルのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米連邦地裁は5日、米IT大手グーグルが反トラスト法（独禁法）違反に問われた裁判に絡み、検索エンジンや人工知能（AI）アプリをスマートフォンなどに標準搭載する契約は、1年ごとに更改しなければならないとの判断を下した。米メディアが伝えた。競合の参入を促す狙い。地裁は9月、米アップルに対価を支払ってグーグルの検索をiPhone（アイフォーン）に標準搭載させる契