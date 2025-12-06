土曜中京３Ｒ（ダート１８００メートル）で古川奈穂騎手（２５）＝栗東・矢作＝が、９番人気のレーヴドレフォン（牝４歳、栗東・矢作）に騎乗し、豪快な差し切りＶを決めた。序盤は最後方待機だったが、徐々に位置を押し上げて３、４コーナーの勝負どころへ。直線で大外に持ち出すと、相棒の力強い末脚を引き出し、今年のＪＲＡ１２勝目、同通算６３勝目を飾った。古川奈穂は「ゲートに課題がある馬ですが、きょうは出てくれま