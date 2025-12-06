１２月６日の中山３Ｒ・２歳未勝利（芝１６００メートル＝１５頭立て）は、２番人気のスミッコディスコ（牡、美浦・鈴木慎太郎厩舎、父ダノンプレミアム）が、デビュー５戦目で初勝利を挙げた。横山和生騎手が全５戦でコンビを組み、２着に食い込んだベアサナエチャンに騎乗した横山武史騎手との大接戦を鼻差で制して、兄弟対決で軍配が上がった。勝ち時計は１分３５秒４（良）。外の１２番枠からスムーズに流れに乗って、好位