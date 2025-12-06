巨人の井上温大投手と山瀬慎之助捕手が、１１日にアパホテル＆リゾート＜東京ベイ潮見＞でファンミーティングに出演する。開場、食事は午後５時４５分から。特製ディナービュッフェ、フリードリンクあり。直筆サイン入りグッズが当たる抽選会も開催する。トークショーは午後７時半から。料金は１人２万円。申し込みなど詳細はアパホテルホームページから。井上は前橋商から１９年ドラフト４位、山瀬は星稜から１９年ドラフト