Ｊ１のＣ大阪は６日、雨野裕介氏がスポーツダイレクター（トップチーム、レディースチーム、アカデミーを統括する責任者）に就任することを発表した。雨野氏は広島の強化部や強化本部長、ＷＥリーグ広島の強化部長などを務めた経験を持つ。本人はクラブを通じて「セレッソ大阪がこれまで培ってきた歴史を大切にして次世代へＤＮＡを継承できるよう全うします。２０２６年、Ｊリーグは百年構想リーグを経て秋春制のシーズン移行