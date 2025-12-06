本格的な冬を前に金沢市の長町武家屋敷跡では6日から土塀を雪から守る「こも掛け」が始まりました。金沢の冬の風物詩「こも掛け」は土塀を雪から保護するため金沢市が40年前から毎年行っているものです。6日は観光客や地元の人が見守る中市から委託を受けた職人らがわらで編み込まれた「こも」を1つずつ丁寧に取り付けていきました。■石川県造園業協同組合宮川陽一事業委員長「土塀のこも掛けも雪つりを同じで景観と実用性を兼ね