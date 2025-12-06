◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）＝１２月６日、栗東トレセンマーキュリーＣ５着からここに向かうセラフィックコール（牡５歳、栗東・寺島良厩舎、父ヘニーヒューズ）は、ダートコースを経て、坂路で６４秒７―１４秒９を計測した。寺島調教師は「前進気勢もあって、フレッシュでした。いい気合ですし、いい状態で出せそうです」とうなずいた。休み明けは走る傾向にある。