奥能登豪雨の被害を受けた能登町にある就労支援事業所で改修工事が完了し来週から通常通り運営を行います。能登町にある聴覚障害者のための就労支援事業所「やなぎだハウス」能登半島地震で被害を受け修繕工事を行い去年5月に再開していましたが9月の奥能登豪雨で再び被災しました。今回、浸水や寒さ対策など建物の修繕工事を終え来週から通常通り利用を再開するということです。■利用者「きれいでしょう。私とっても今気に入って