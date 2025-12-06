今季まで日本ハムでプレーしたドリュー・バーヘイゲン投手が韓国プロ野球・ＳＳＧランダースと総額９０万ドル（約１・４億円）で契約を締結したと６日、韓国メディア「ＴｈｅＧａｔｅ」が伝えた。日本ハムに所属した今季は、開幕ローテ入りするも安定感を欠き、６登板で３勝３敗、防御率６・０８にとどまった。ＳＳＧランダースでは、元広島のドリュー・アンダーソン投手が３０試合で１２勝７敗、防御率２・２５と先発ロー