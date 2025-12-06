福岡・天神のど真ん中で長く愛されてきた老舗「そば処みすゞ庵」が、今年１２月２０日で７３年の歴史に幕を下ろす。店頭で会計をこなしながら客に笑顔を返してきた社長の小籏三保子さん（８７）は「もう疲れ果てて、そろそろいいかなと思った」と静かに語る。名物「カツカレーそば」をはじめ、変わらぬ味を求める客が連日列をつくり、天神の冬に名残惜しむ空気が広がっている。閉店を知らせる貼り紙が掲げられたのは１１月１５