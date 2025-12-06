◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）＝１２月６日、栗東トレセン７か月の休み明けで臨むハギノアレグリアス（牡８歳、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）は、坂路を６５秒５―１５秒８で上がり、明日のレースに備えた。井本助手は「やる気になっていて、いい感じです。体も弾んでいました」と納得の表情だった。８歳のベテランでもあり、「競馬が近いことを分かっていて、体のハ