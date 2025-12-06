レモンポップ（c）SANKEI 2023、2024年のチャンピオンズCを連覇するなど、国内のダートGI・JpnI競走を6勝した砂の王者・レモンポップ。 同馬は引退後、北海道日高のダーレー・ジャパンスタリオンコンプレックスで種牡馬として第二の馬生をスタートさせた。 その様子を、著名な競走馬の引退後を追った『もうひとつの引退馬伝説2～関係者が語るあの馬たちのその後』（マイクロマガジン社、2025年10